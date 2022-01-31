Події

20:29 31.01.2022

Джонсон вибачився за вечірки на Даунінг-стріт

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Джонсон вибачився за вечірки на Даунінг-стріт

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, під час виступу в палаті громад, вибачився після публікації доповіді старшої співробітниці апарату британського уряду Сью Грей про скандальні вечірки на Даунінг-стріт.

"Перш за все, я хочу вибачитися. Вибачте за те, що ми просто недозрозуміли і за те, яким чином це було врегульовано", - сказав Джонсон.

У доповіді Грей, зокрема, було зазначено, що проведення вечірок на Даунінг-стріт не відповідало жодним стандартам.

Передбачається, що в 2020-2021 роках на Даунінг-стріт пройшло кілька вечірок у період, коли Лондон перебував у суворому "локдауні". Зокрема, 16 квітня 2021 року британські держслужбовці зібралися на двох окремих заходах, присвячених завершенню роботи в адміністрації колишнього директора з комунікацій прем'єра Джеймса Слека та одного з особистих фотографів Джонсона. Пізніше вечірки об'єдналися у садку.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що у травні 2020 року, незважаючи на "локдаун", в урядовій резиденції було організовано ще одну вечірку. Прем'єр вибачився в парламенті за участь у ній, заявивши, що не розібрався в ситуації і спочатку вважав, що це "робочий захід".

Історія з вечірками викликала великий резонанс у Великій Британії, вона навіть поставила під сумнів політичне майбутнє Джонсона.

 

 

Теги: #премєр #вибачення #доклад
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