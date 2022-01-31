Події

16:21 31.01.2022

Фінляндія має намір скасувати усі коронавірусні обмеження у лютому

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Фінляндія має намір скасувати усі коронавірусні обмеження у лютому

Фінляндія почне з 1 лютого пом'якшувати коронавірусні обмеження, протягом місяця вони будуть скасовані, заявила в понеділок на зустрічі Асоціації фінських редакторів прем'єр-міністр Санна Марін.

"Зокрема, з початку лютого припиниться впроваджений наприкінці грудня прикордонний контроль для людей, які прибувають до Фінляндії із країн Шенгенської зони", - наводить її слова портал телерадіомовлення Yle.

Внутрішній прикордонний контроль було знову впроваджено наприкінці грудня після швидкого поширення "омікрона". Раніше внутрішній прикордонний контроль діяв з весни 2020 року до літа 2021 року у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

На сьогодні діє вимога пред'являти на кордоні сертифікат разом із негативним результатом тесту на коронавірус. З 1 лютого в'їхати в країну можна буде і за сертифікатом про вакцинацію або перенесене захворювання, і за довідкою про негативний результат тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону. Ця вимога діятиме для всіх осіб, які народилися до 2006 року.

Послаблення поширяться на ресторани та заходи, де ризик поширення коронавірусу вважається низьким. Регіональній та місцевій владі було видано інструкції відмовитися з 1 лютого від закриття приміщень та заходів із низьким рівнем ризику, включаючи театри та спортивні зали.

Із початку лютого ресторанам буде дозволено працювати до 21:00 замість 18:00. Подача алкоголю має припинятися не пізніше ніж 20:00 (на сьогодні 17:00).

Бари та питні заклади, як і раніше, закриватимуться о 18:00 та припинятимуть подачу алкоголю о 17:00.

Теги: #фінляндія #обмеження #скасування
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