Групу осіб, які планували масові заворушення, затримали в Києві

У Києві затримали групу людей, які планували масові заворушення в столиці, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Акція, яка планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень... щоб розхитати та дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Монастирський у понеділок на брифінгу а Києві.

Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській і Полтавській областях.

"30 січня... затримано осіб, які готували акції та мітинги біля Офісу президента, під час яких планувалися жорсткі протистояння, зокрема з правоохоронцями", - розповів, у свою чергу, глава Національної поліції України Ігор Клименко.