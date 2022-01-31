Події

10:21 31.01.2022

Групу осіб, які планували масові заворушення, затримали в Києві

1 хв читати
Групу осіб, які планували масові заворушення, затримали в Києві

У Києві затримали групу людей, які планували масові заворушення в столиці, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Акція, яка планувалася, була спрямована на насильницькі дії, на організацію масових заворушень... щоб розхитати та дестабілізувати ситуацію в країні", - сказав Монастирський у понеділок на брифінгу а Києві.

Акції планувалися також у Сумській, Чернігівській, Черкаській і Полтавській областях.

"30 січня... затримано осіб, які готували акції та мітинги біля Офісу президента, під час яких планувалися жорсткі протистояння, зокрема з правоохоронцями", - розповів, у свою чергу, глава Національної поліції України Ігор Клименко.

Теги: #затримання #підготовка #заворушення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:00 31.01.2022
Нацполіція затримала групу осіб, яка планувала масові заворушення в Україні

Нацполіція затримала групу осіб, яка планувала масові заворушення в Україні

20:26 28.01.2022
Росія незаконно затримала двох українських рибалок в акваторії Чорного моря

Росія незаконно затримала двох українських рибалок в акваторії Чорного моря

11:14 28.01.2022
СБУ затримала в Києві агента спецслужб РФ

СБУ затримала в Києві агента спецслужб РФ

11:16 27.01.2022
СБУ готує базу для санкцій на телеканал "НАШ" - джерело

СБУ готує базу для санкцій на телеканал "НАШ" - джерело

09:59 27.01.2022
Нацгвардійця, який відкрив стрілянину на території "Південмашу", затримали на Дніпропетровщині

Нацгвардійця, який відкрив стрілянину на території "Південмашу", затримали на Дніпропетровщині

20:03 25.01.2022
Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

10:39 24.01.2022
У Києві затримали члена банди, що вимагала у столичного підприємця $1 млн міфічного боргу

У Києві затримали члена банди, що вимагала у столичного підприємця $1 млн міфічного боргу

17:35 20.01.2022
У Києві затримали громадянина РФ, включеного до санкційного списку РНБО

У Києві затримали громадянина РФ, включеного до санкційного списку РНБО

08:39 18.01.2022
В Алмати з початку заворушень затримано загалом понад 2,7 тис. осіб

В Алмати з початку заворушень затримано загалом понад 2,7 тис. осіб

18:55 17.01.2022
У центрі Харкова за вимагання затримали кримінального авторитета "Гончарика"

У центрі Харкова за вимагання затримали кримінального авторитета "Гончарика"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Заступника голови КМДА підозрюють у заподіянні шкоди екології ртуттю, сума збитку - 40 млрд грн

В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, постраждав один український військовий

Український військовий отримав поранення біля Станиці Луганської

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

ОСТАННЄ

Заступника голови КМДА підозрюють у заподіянні шкоди екології ртуттю, сума збитку - 40 млрд грн

Керівника одного з КП Донецької ОДА судитимуть за службову недбалість, що завдала 16,5 млн грн збитків

ДСНС України попереджає про хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 374 млн

Британський прем'єр скасував візит до Японії через ситуацію навколо України

В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

ЄС працює зі США, Азербайджаном і Катаром на тему можливих альтернатив газу з РФ

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники зафіксували спробу перевезти наркотики з Єгипту

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА