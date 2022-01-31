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09:26 31.01.2022

ДСНС України попереджає про хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах

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ДСНС України попереджає про хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає громадян про погіршення погодних умов у країні, зокрема хуртовини та підвищену сніголавинну небезпеку в Карпатах, а також поривчастий вітер та ожеледь в інших регіонах України.

"За даними Укргідрометцентру, 31 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с, у Карпатах 25-30 м/с, хуртовини; на дорогах країни ожеледиця. У Києві та області 31 січня пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

"31 січня у зв'язку зі снігопадами та завірюхами у високогір'ях Закарпатської області та в горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівня)", - наголошують у ДСНС.

Теги: #дснс #погода #попередження
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