У Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні

У Берліні (Німеччина) 30 січня відбулась акція протесту під стінами посольства проти війни в Україні, протестувальники закликали німецький уряд вплинути на Росію, повідомила пресслужба посольства української держави.

"30 січня у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб укотре продемонструвати світові, що українці виступають проти війни та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави", - повідомили у посольстві.