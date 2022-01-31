Події

07:12 31.01.2022

У Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні

1 хв читати
У Берліні відбулась акція протесту проти війни в Україні

У Берліні (Німеччина) 30 січня відбулась акція протесту під стінами посольства проти війни в Україні, протестувальники закликали німецький уряд вплинути на Росію, повідомила пресслужба посольства української держави.

"30 січня у Берліні українці та друзі України вийшли на спільну акцію, щоб укотре продемонструвати світові, що українці виступають проти війни та закликати федеральний уряд використати свій вплив на Російську Федерацію, щоб зупинити нову російську агресію проти нашої держави", - повідомили у посольстві.

 

 

 

Теги: #протест #війна #німеччина #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:20 31.01.2022
В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

07:32 31.01.2022
Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

Адміністрація США поінформує сенат США щодо ситуації навколо України

21:24 30.01.2022
Канада відкликає другорядних співробітників посольства в Україні

Канада відкликає другорядних співробітників посольства в Україні

20:48 30.01.2022
Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

19:26 30.01.2022
Глава британського МЗС має намір незабаром відвідати Україну

Глава британського МЗС має намір незабаром відвідати Україну

12:57 30.01.2022
Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

08:24 30.01.2022
В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

07:32 30.01.2022
Велика Британія активізує дипломатичні зусилля для врегулювання української кризи

Велика Британія активізує дипломатичні зусилля для врегулювання української кризи

07:09 30.01.2022
У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

06:58 30.01.2022
Транспортні літаки США та Британії у січні здійснили не менше 15 рейсів до України для доставки зброї

Транспортні літаки США та Британії у січні здійснили не менше 15 рейсів до України для доставки зброї

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні за добу виявили 22 026 нових випадків захворювання на Сovid-19, одужали 4 346 людей, 78 померли

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, постраждав один український військовий

Український військовий отримав поранення біля Станиці Луганської

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Чотирнадцять людей постраждали внаслідок перекидання рейсового автобуса "Харків-Слупськ" на Львівщині

ОСТАННЄ

Британський прем'єр скасував візит до Японії через ситуацію навколо України

У ДТП на Київщині загинула вагітна жінка

ЄС працює зі США, Азербайджаном і Катаром на тему можливих альтернатив газу з РФ

У пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники зафіксували спробу перевезти наркотики з Єгипту

За добу російські найманці двічі порушили режим тиші, постраждав один український військовий

Демократи та республіканці у сенаті США близькі до погодження санкційного пакета проти РФ на випадок її вторгнення в Україну

У Волинській області рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, який потрапив у кювет

Нацполіція затримала групу осіб, яка планувала масові заворушення в Україні

Знайшлися рибалки, що зникли в Азовському морі

31 січня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА