Події

19:00 30.01.2022

Кулеба закликав російську владу до виведення ЗС РФ, зосереджених уздовж кордонів з Україною, та продовження дипломатичного діалогу

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Кулеба закликав російську владу до виведення ЗС РФ, зосереджених уздовж кордонів з Україною, та продовження дипломатичного діалогу

Міністр закордонних справ (МЗС) України Дмитро Кулеба закликав російську владу до виведення збройних сил Російської Федерації, зосереджених уздовж кордонів з Україною, та продовження дипломатичного діалогу.

"Якщо російські офіційні особи серйозно заявляють, що не хочуть нової війни, Росія має продовжити дипломатичну взаємодію та вивести збройні сили, які вона зосередила вздовж кордонів України та на тимчасово окупованих територіях України", - написав Кулеба у мікроблозі Тwitter у неділю ввечері.

Він наголосив, що дипломатія – єдиний відповідальний шлях.

 

 

 

Теги: #рф #кулеба #звернення
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