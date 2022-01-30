Український військовий отримав поранення біля Станиці Луганської

Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення внаслідок обстрілу з боку російських найманців біля смт Станиця Луганська в неділю.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої тяжкості. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Загалом від початку доби станом на 17.00 з боку російських найманців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

"У напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів", - йдеться у звіті.