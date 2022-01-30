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13:18 30.01.2022

У ситуації з Україною Росія повинна вибрати між перетворенням на державу дисбалансу або учасника деескалації - глава МЗС Франції

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У ситуації з Україною Росія повинна вибрати між перетворенням на державу дисбалансу або учасника деескалації - глава МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що в кризі навколо України Росії слід обирати між переговорами і конфронтацією.

"Це він (президент РФ Володимир Путін - ІФ) повинен зробити вибір між переговорами і конфронтацією, між перетворенням Росії в державу дисбалансу або в учасника деескалації", - сказав глава французького МЗС в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche, опублікованому в неділю.

Міністр із посиланням на президента Еммануеля Макрона виклав три принципи стратегії Франції щодо врегулювання конфлікту: "твердість, солідарність і діалог".

"Твердість, щоб попередити, що будь-який новий замах на цілісність і суверенітет України матиме серйозні наслідки і призведе до масованих санкцій проти Росії", - пояснив Ле Дріан.

Солідарність Франції, за словами міністра, призначена Україні, куди він приїде з візитом 7-8 лютого разом із главою МЗС ФРН Анналеною Бербок. Крім того, мається на увазі солідарність Парижа з країнами ЄС і НАТО.

"Що стосується діалогу, так, ми його наполегливо дотримуємося. Наші відповіді на російські вимоги спрямовані на те, щоб почати обговорення з Росією для встановлення нового порядку безпеки і стабільності в Європі. Важливо, щоб вони були на столі і обговорювалися", - продовжив французький міністр закордонних справ.

Він позитивно відгукнувся про нещодавню зустріч в Парижі дипломатичних радників президентів України, Німеччини, Франції та Росії в "нормандському форматі". "Такої зустрічі не було вже давно, і це доводить, що Росія визнає цей формат, як і раніше, діючим. Зустріч навіть уперше з грудня 2019 року вилилася в спільну заяву про необхідність дотримання припинення вогню, і, по суті, чотири сторони погодилися зустрітися через два тижні в Берліні, що також добре", - сказав Ле Дріан.

Глава МЗС Франції також згадав про телефонні розмови Макрона з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорювалося українське врегулювання.

На запитання, як він ставиться до заяви США про те, що військові дії Росії проти України можливі в лютому, Ле Дріан відповів, що йому невідомо про прийняття Москвою такого рішення.

У відповідь на уточнення, чи готова російська сторона в технічному і військовому сенсі для реалізації такого сценарію, міністр заявив: "сьогодні, так. Тому ситуація дуже серйозна".

Теги: #росія #дріан #сценарії
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