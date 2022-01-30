Події

12:57 30.01.2022

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

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Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Влада Великої Британії в разі нападу Росії на Україну буде готова розглянути будь-які варіанти допомоги Києву, заявила в неділю глава британського МЗС Ліз Трас.

"Ми нічого не виключаємо", - сказала вона в ефірі Sky News, відповідаючи на запитання, яку допомогу Лондон буде готовий надати Україні за такого сценарію.

Трас нагадала, що Велика Британія вже постачає Україні озброєння, необхідне для оборонних бойових дій.

Трас також зазначила, що Лондон може діяти "проти будь-якої компанії, яка становить інтерес для Кремля".

Відповідаючи на запитання про те, чи може британська влада в рамках санкцій конфісковувати нерухомість великих російських бізнесменів, міністр сказала: "Ми розглядаємо всі варіанти".

Трас також повідомила, що у зв'язку з напруженою обстановкою на сході Європи Лондон пропонує розмістити додаткові сили в Естонії. Крім того, за її словами, ВПС Великої Британії стали активнішими над Чорним морем.

Глава МЗС Великої Британії заявила, що пріоритетом Лондона наразі є запобігання нападу РФ на Україну.

Теги: #велика_британія #україна #допомога
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