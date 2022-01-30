Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участю автобуса у Львівській області

За фактом аварії за участю автобуса на трасі Київ-Чоп у Львівській області, в результаті чого госпіталізували 14 осіб, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України, повідомили в Нацполіції регіону.

За даними поліції, аварія сталася сьогодні близько 01:40 ночі поблизу с.Загірці Золочівського району на трасі Київ-Чоп.

За попередніми даними, водій автобуса сполученням "Харків-Слупськ" не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся на бік.

"Унаслідок ДТП тілесні ушкодження дістали і були доставлені в лікарні 14 пасажирів автобуса: 11 чоловіків віком від 24 до 56 років і три жінки від 24 до 50 років", – зазначено в повідомленні поліції.

Постраждалі є жителями Львівської, Полтавської, Харківської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.