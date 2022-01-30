У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацєй Вонсік заявив, що Варшава очікує на мільйон біженців з території України у разі нового вторгнення Росії.

"Якщо в Україні дійде до війни, ми маємо враховувати наплив справжніх біженців, які рятуватимуться від смерті… Польща має бути готова до хвилі біженців навіть мільйона людей", – цитує Вонсіка Українська служба новин Польського радіо у суботу.

Він додав, що Польща має бути готовою до гіршого сценарію.

"Є кілька сценаріїв. Можливо, втіляться позитивні чи не настільки радикальні сценарії, але ми повинні бути готові до чорного сценарію, і вже деякий час МВС вживає заходів, щоб ми були готові до приходу цієї хвилі навіть мільйона людей, які за цього найбільш радикального елемента можуть з'явитись на нашому східному кордоні", – сказав він.

Вонсік уточнив, що йдеться про підготовку переходів, медичне обслуговування, проживання та харчування.

"За Женевською конвенцією, ці люди будуть під захистом Польщі, і ми не будемо від цього дистанціюватися. Там, де є біженці, ми повинні їм допомогти, таке міжнародне право, але це також правила співіснування цивілізованих людей, принципи європейської та християнської культури. Ми не втечемо від цього і не будемо від цього захищатися", - сказав заступник голови МВС.

Він також закликав не піддаватися на істерику та паніку. "У нас ще Олімпіада попереду. Здається, у Путіна настільки важливі відносини з Китаєм, що він не зробить жодних рішучих кроків до закінчення Олімпіади, бо це може повернути китайську сторону проти нього", - наголосив Вонсік.