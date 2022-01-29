Події

15:01 29.01.2022

Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

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Глави МЗС Франції та Німеччини відвідають Україну 7-8 лютого

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок 7-8 лютого і підтвердив намір домагатися деескалації навколо України в рамках "нормандського формату".

"Я сьогодні запевнив (міністра закордонних справ України) Дмитра Кулебу в нашій цілковитій підтримці і солідарності з Україною. Наша мобілізація триває, зокрема в "нормандському форматі", для деескалації напруженості", - написав у твітері в суботу глава МЗС Франції.

"Я буду в Україні 7 і 8 лютого з Бербок", - повідомив Ле Дріан.

Він вже інформував 26 січня про майбутній візит до Києва разом з німецькою колегою, не уточнюючи дат.

"Через кілька днів я вирушу до Києва разом з моєю колегою з Німеччини", - сказав він, виступаючи у французькому Сенаті.

Бербок раніше цієї зими вже відвідувала Україну.

Теги: #нормандський_формат #німеччина #візит #франція
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