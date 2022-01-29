Сніжитиме на більшій частині України найближчими днями

Переміщення атмосферних фронтів циклону (з центром над Балтією) буде в неділю впливати на погоду в Україні повідомляє Укргідрометцентр.

Очікується суттєве падіння атмосферного тиску. Сніг, мокрий сніг, в західних, вночі місцями і в північних областях, значний сніг, лише вночі в південних і східних областях без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25м/с, у Карпатах 25-30 м/с, хуртовини.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах вночі та вдень 7-12° морозу.

У Києві сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 30 січня найвища температура вдень була 7,9° в 2002 р., найнижча вночі -25,0° в 1941 р.

У понеділок, 31 січня, вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг, у південній частині без суттєвих опадів; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні вдень 1-6° тепла, у Карпатах вночі та вдень 6-11° морозу.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, хуртовини.

На дорогах ожеледиця.

У Києві в останній день січня вночі помірний, вдень невеликий сніг. Температура вночі та вдень 0-2° морозу.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, місцями хуртовини. На дорогах ожеледиця.