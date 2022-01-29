Події

11:44 29.01.2022

Тіла двох людей знайдені під час гасіння пожежі в приватному будинку в Куп'янську - ДСНС

1 хв читати
Тіла двох людей знайдені під час гасіння пожежі в приватному будинку в Куп'янську - ДСНС

У суботу вранці в приватному будинку на вул. Івана Кожедуба в Куп'янську Харківської області почалася пожежа.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, про пожежу повідомили сусіди, які побачили, як всередині будинку горять житлові кімнати.

"До місця виклику прибуло відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС на автоцистерні. На той момент у будинку горіли дві житлові кімнати та дах на площі 35 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла двох загиблих: чоловіка, 1953 року народження та жінку, особу та вік якої встановлюють", - йдеться у повідомленні.

О 8:15 пожежу було локалізовано, о 10:15 - повністю ліквідовано.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могла стати необережність під час куріння або порушення правил експлуатації пічного опалення.

Теги: #дснс #харківська_область #пожежа
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 28.01.2022
Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано

Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано

15:33 28.01.2022
У Львові горить меблевий склад

У Львові горить меблевий склад

14:09 28.01.2022
В Одесі під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку загинув працівник, іще двоє людей постраждали - ДСНС

В Одесі під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку загинув працівник, іще двоє людей постраждали - ДСНС

10:01 28.01.2022
ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

ДСНС попереджає українців про хуртовини та підвищену небезпеку сходження лавин у Карпатах

09:22 28.01.2022
Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок вибуху житлового будинку в Запоріжжі – ДСНС

Рятувальники шукають можливих постраждалих унаслідок вибуху житлового будинку в Запоріжжі – ДСНС

16:12 26.01.2022
Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна

Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна

20:36 25.01.2022
Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

11:42 24.01.2022
Харківщина готова до будь-яких надзвичайних ситуацій - СБУ

Харківщина готова до будь-яких надзвичайних ситуацій - СБУ

13:46 23.01.2022
У Закарпатській області лавиною накрило групу туристів

У Закарпатській області лавиною накрило групу туристів

19:00 22.01.2022
Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі мережі АТБ

Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі мережі АТБ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент України вшанував пам'ять Героїв Крут

В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

Суд відправив під варту без права застави нацгвардійця, який розстріляв людей у Дніпрі

До України прибув черговий борт із 81 тонною боєприпасів зі США

Із початку поточної доби на Донбасі зберігається режим тиші

ОСТАННЄ

Прем'єр-міністр Польщі зустрінеться з Зеленським і Шмигалем у Києві 1 лютого

Фільм українки Горбач "Клондайк" здобув нагороду на кінофестивалі Sundance2022

Президент України вшанував пам'ять Героїв Крут

За минулу добу до Польщі з Білорусі намагалися незаконно потрапити майже півсотні мігрантів - Польська прикордонна служба

У Грузії виявлено максимальну з початку пандемії кількість нових випадків зараження COVID-19 за добу - понад 18 тисяч

За шахрайство судитимуть адвоката, яка за $160 тис. обіцяла "вирішити" земельні питання в Мін'юсті

Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

У 2021 році в Україну не пропустили близько семи тисяч росіян

В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА