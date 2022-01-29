Тіла двох людей знайдені під час гасіння пожежі в приватному будинку в Куп'янську - ДСНС

У суботу вранці в приватному будинку на вул. Івана Кожедуба в Куп'янську Харківської області почалася пожежа.

Як повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Харківській області, про пожежу повідомили сусіди, які побачили, як всередині будинку горять житлові кімнати.

"До місця виклику прибуло відділення 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС на автоцистерні. На той момент у будинку горіли дві житлові кімнати та дах на площі 35 кв.м. Під час гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла двох загиблих: чоловіка, 1953 року народження та жінку, особу та вік якої встановлюють", - йдеться у повідомленні.

О 8:15 пожежу було локалізовано, о 10:15 - повністю ліквідовано.

За попередніми даними, причиною виникнення пожежі могла стати необережність під час куріння або порушення правил експлуатації пічного опалення.