США націлені на проведення 31 січня засідання РБ ООН щодо України

Засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні пройде в понеділок, незважаючи на небажання Росії, передає в п'ятницю агентство Bloomberg слова американського чиновника високого рангу.

За повідомленнями агентства, у США вважають, що засідання стане можливістю для Росії пояснити свої дії на кордоні з Україною та дати зрозуміти, чи вона бачить шлях для дипломатичного вирішення проблеми.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Росія може скликати голосування, щоб запобігти засіданню Ради з цієї теми.

"Я не можу пригадати інший випадок, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити свої власні необґрунтовані обвинувачення та припущення як загрозу міжнародному порядку від когось ще. Сподіваюся, колеги з РБ ООН не підтримають цей очевидний піар-хід, ганебний для репутації Ради Безпеки ООН", - написав у своєму Twitter у п'ятницю заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський.