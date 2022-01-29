Британський прем'єр розраховує найближчими днями обговорити з Путіним Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує протягом найближчих днів провести розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляють у ніч проти суботи британські ЗМІ з посиланням на представника Даунінг-стріт.

"Коли протягом найближчого тижня він розмовлятиме з президентом Путіним, то наголосить, що Росії необхідно знизити напруженість (поблизу України - ІФ) і працювати на дипломатичному рівні", - заявив співрозмовник британських журналістів.

"Прем'єр-міністр має намір нарощувати дипломатичні зусилля та зміцнити фактори стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі", - додав він.

Крім того, деякі ЗМІ Великої Британії стверджують, що Лондон у понеділок планує запровадити додаткові санкції проти "стратегічних і фінансових інтересів" РФ.