Події

19:24 28.01.2022

Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано

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Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано

Пожежу на меблевому складі у Львові ліквідовано, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

"О 14:36 пожежу локалізували та о 16:15 ліквідували у складі двох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття будівлі повністю, а також перекриття між першим та другим поверхом", - зазначається у повідомленні у соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, о 14:05 до служби 102 надійшло повідомлення про пожежу на складі на вулиці Волинській, 10.

Площа займання у двоповерховій будівлі становила приблизно 200 кв. м.

Для ліквідації пожежі залучили приблизно 47 пожежників та 11 одиниць техніки. Причини займання з'ясовуються.

 

Теги: #пожежа #меблі #склад #львів
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