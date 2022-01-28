На весняну сесію ПА НАТО в Києві очікуються до 600 іноземних гостей

На сесію ПА НАТО в Києві в травні прибудуть до 600 іноземних гостей, заявляє голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Очікується прибуття до 600 іноземних гостей. Сесія ПА НАТО складатиметься з пленарного засідання, засідань комітетів, протокольних заходів, ознайомчих візитів", - повідомив Стефанчук на засіданні організаційного комітету з підготовки та проведення весняної сесії ПА НАТО 27-30 травня 2022 року.

Як повідомляє сайт парламенту, голова Верховної Ради зазначив, що питання, пов'язані з організацією заходу, потребуватиме зусиль Кабінету Міністрів, Офісу президента України, низки міністерств і відомств.

Учасники засідання затвердили склад робочої групи з підготовки та проведення сесії ПА НАТО (з урахуванням можливих доповнень), місця і дати проведення засідань і супутніх заходів у рамках весняної сесії ПА НАТО.