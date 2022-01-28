Влада ФРН вирішила видворити з країни дипломата РФ за підозрою у шпигунстві - Spiegel

Уряд ФРН вирішив видворити з країни російського дипломата за підозрою у шпигунстві, повідомляє в п'ятницю німецький журнал Spiegel.

Повідомляється, що йдеться про співробітника консульства РФ у Мюнхені, за інформацією видання, його оголосили "персоною нон ґрата". Передбачається, що чоловік був акредитований як дипломат, насправді є співробітником російської Служби зовнішньої розвідки.

Він пов'язаний зі справою росіянина Ільнура Н., якого підозрюють у шпигунстві на території ФРН на користь Росії, пише журнал. Слідство вийшло на нього під час розслідування у справі Ільнура Н.

Напередодні генпрокуратура Німеччини повідомила, що звинуватила у шпигунстві Ільнура Н., російського громадянина, який працював у баварському університеті. За даними слідства, до затримання чоловік був науковцем однієї з науково-технічних кафедр університету в Баварії. Передбачається, що найпізніше у вересні 2019 року російська зовнішня розвідка встановила з обвинуваченим контакт, унаслідок чого той погодився займатися шпигунством. Зокрема, спецслужби з Росії цікавилися ступенями розвитку європейського ракетоносія Ariane та дослідницькими розробками росіянина.

Повідомляється, що з листопада 2019 року розпочалися регулярні зустрічі обвинуваченого з офіцером російської розвідки. Відповідно до завдання, Ільнур Н. на зустрічах повідомляв інформацію про дослідницькі проекти, особливо у сфері технологій повітроплавання та космосу. Загалом за свої послуги він отримав 2,5 тис. євро, вважає слідство.