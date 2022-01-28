Події

14:09 28.01.2022

В Одесі під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку загинув працівник, іще двоє людей постраждали - ДСНС

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У м. Одесі під час демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, постраждали троє працівників, один з яких загинув, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"28 січня, об 11:11, до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Суворовському районі Одеси, по провулку Хуторський, внаслідок неконтрольованного падіння стіни на 2-му поверсі під час планового демонтажу будівлі колишнього гуртожитку цементного заводу, постраждали три робітники, котрі потребують допомоги рятувальників", - ідеться у повідомленні.

Рятувальники, які прибули на місце виклику, за допомогою спеціальних ніш транспортували одного чоловіка з відкритим переломом з 3-го поверху будівлі і передали працівникам швидкої медичної допомоги.

"Один із постраждалих робітників загинув у кареті швидкої", - повідомили у ДСНС.

Усього було залучено дві одиниці техніки і дев'ять бійців ДСНС.

Теги: #дснс #загибель #одеса
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