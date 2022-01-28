Події

13:38 28.01.2022

Невідомі пошкодили будівлю Генконсульства України в Гамбурзі - МЗС

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Невідомі пошкодили будівлю Генконсульства України в Гамбурзі - МЗС

У ніч проти 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар. Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося", - йдеться у коментарі на сайті МЗС України у п'ятницю.

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції для проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У МЗС звернули увагу на те, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

Генеральне консульство продовжує працювати у штатному режимі.

Теги: #мзс #консульство #гамбург
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