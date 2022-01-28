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11:56 28.01.2022

Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

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Порошенко заявляє, що наказ зірвати засідання апеляційного суду надав Офіс президента

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко стверджує, що засідання з розгляду апеляцій на запобіжний захід зірвано за рішенням Офісу президента.

"Офіс президента наказав Печерському суду не передавати документів до апеляційного суду, зірвати це засідання. Тому що вони ще не підібрали компромату на суддів, які мають ухвалити незаконне рішення", - сказав Порошенко у залі судового засідання Київського апеляційного суду.

"Він (президент України Володимир Зеленський) злякався рівня політичної підтримки і пішов ва-банк. Він намагається брехнею дискредитувати лідера опозиції", - сказав Порошенко.

"Ви сьогодні ганебно втекли із зали апеляційного суду. Ви думали судити мене, а народ сьогодні судить вас і засудить", - наголосив лідер "Європейської солідарності".

Він підсумував: "Їм нічого сказати у відкритому публічному судовому засіданні. Вони сьогодні на аркані тягнуть прокурорів на судове засідання... Вони хотіли злякати нас, а злякалися самі. Вони хотіли, щоб ми грали роль у їх дешевому серіалі, а самі розгубилися, тому що не знають, що робити".

Водночас біля будівлі Київського апеляційного суду з ранку п'ятниці відбувається мітинг на підтримку Порошенка, виступають народні депутати від "Європейської солідарності", активісти.

"Вони навіть не наважилися з'явитися на камери, щоб якось пояснити, що вони роблять. Під час війни... загрози Російської агресії вони всі свої зусилля... скерували в одному напрямку - боротьби з Порошенком", - сказав Порошенко, виступаючи перед мітингувальниками, які зібралися біля апеляційного суду на його підтримку.

"На 11 лютого призначили чергове судилище, намагаючись залякати або купити суддів апеляційного суду. Але час уже не той", - сказав він.

За словами Порошенка, влада має "виступити центром кристалізації, об'єднувачем, запросити до себе всіх лідерів опозиції, вийти і сказати: "ми Україну не здамо, ми знайдемо можливість зняти загрозу з фронту, зняти енергетичний зашморг".

"Ми не закликаємо до масових протестів, ми не закликаємо до майданів. Ми це робитимемо лише тоді, коли вони капітулюватимуть перед Путіним", - резюмував лідер "Європейської солідарності".

Раніше Київський апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань Порошенку через те, що до суду не надійшли матеріали кримінального провадження.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.

Печерський райсуд Києва 19 січня обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань з обмеженням виїзду за кордон. Отже, клопотання прокуратури, в якому вона просила про арешт Порошенка з альтернативою застави 1 млрд грн, суд не задовольнив.

Порошенко заявив про обмеження його політичної діяльності у зв’язку з рішенням суду. Він та його захисники заявили, що подадуть апеляцію на це рішення суду. Офіс генпрокурора, у свою чергу, також повідомив про намір оскаржити ухвалу суду.

ДБР очікує Порошенка на допит 31 січня 2022 року на 11:00.

Теги: #офіс_президента #порошенко #суд
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