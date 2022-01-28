СБУ затримала в Києві агента спецслужб РФ

Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві агента РФ, завербованого так званим "МДБ ДНР".

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що в поле зору представників РФ громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донбасу.

"За завданням кураторів агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, зокрема СБУ. Серед іншого їх цікавили контррозвідувальні заходи щодо протидії російським спецслужбам. Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей із кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв'язку" , - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ затримали агента в Києві.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі або терористичній організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.