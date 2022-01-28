Президентський комітет ПАРЄ планує відвідати Київ найближчим часом – Гончаренко

Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), до складу якого входить президент асамблеї та голови політичних груп, планує відвідати Київ найближчим часом, повідомив народний депутат, член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

"Президентський комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (глава асамблеї та голови всіх політичних груп) планує найближчим часом відвідати Київ", - написав Гончаренко у Telegram у п'ятницю.