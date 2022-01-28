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09:44 28.01.2022

ДБР здійснює обшуки у нардепа Воронька за фактом підроблення документів

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ДБР здійснює обшуки у нардепа Воронька за фактом підроблення документів

Співробітники Державного бюро розслідувань у п'ятницю здійснюють обшуки у народного депутата Олега Воронька за фактом підроблення документів, повідомляє пресслужба ДБР.

"У межах кримінального провадження за фактом підроблення документів Державне бюро розслідувань проводить обшуки у чинного народного депутата України. Слідчі дії відбуваються за місцем проживання парламентарія та у пов'язаних з ним осіб", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного з підприємств.

"Під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд", - наголошують у бюро.

Там додають, що дії нардепа попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу).

Водночас у ДБР не називають імені нардепа, проте ексспікер парламенту та народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що обшуки відбуваються у члена міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Олега Воронька.

Цю інформацію агентству також підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Теги: #обшуки #дбр #депутат
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