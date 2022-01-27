Бари та ресторани Греції на тлі відступу COVID-19 знову зможуть включати музику та працювати довше

Влада Греції схвалила рішення скасувати частину пов'язаних з коронавірусом COVID-19 обмежень, які запровадили місяць тому для стримування поширення штаму "омікрон", передають у четвер західні ЗМІ.

"Ми схвалили рішення скасувати частину обмежень, беручи до уваги ситуацію з пандемією, останніми тижнями кількість заражень знижується", - заявив у телевізійному зверненні міністр охорони здоров'я Танос Плевріс.

За його словами, незважаючи на те, що тиск на систему охорони здоров'я Греції все ще великий у зв'язку з коронавірусом, кількість госпіталізацій нижча, ніж під час попередніх хвиль, а тривалість хвороби у тих, хто заразився "омікроном", коротша, ніж у тих, хто хворів під час хвилі штаму "дельта".

Тому частково обмеження буде знято. Зокрема, власники ресторанів і кафе знову зможуть включати музику у своїх закладах. Також продовжать години роботи барів і ресторанів.

Проте, вимога носіння масок у транспорті та супермаркетах зберігається.

У четвер у Греції заявили, що виявили за останню добу 19,7 тис. нових випадків коронавірусу, тоді як на початку січня виявляли по 50 тис. щодня.

Загалом у Греції з початку пандемії у світі виявили понад 1,8 млн випадків зараження серед населення 11 млн людей. Померли понад 23 тис.