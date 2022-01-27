Понад 40 силовиків здали кров для допомоги пораненим у Дніпрі нацгвардійцям

Понад 40 гвардійців та співробітників Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області прибули до Дніпропетровської обласної станції переливання крові у четвер, щоб допомогти постраждалим під час стрілянини у ніч на четвер.

"Дехто прийшов навіть будучи у відпустці, проте, дізнавшись про трагедію, вирішив у такий спосіб допомогти товаришам, які дістали поранення під час трагічної події цієї ночі та мали значні втрати крові", - повідомляє пресслужба Нацгвардії.

У п'ятницю, 28 січня, на станцію переливання крові очікується прибуття ще 50 нацгвардійців.

У повідомленні наголошується, що стан чотирьох військовослужбовців, які дістали поранення внаслідок трагічних подій у Дніпрі, задовільний, а стан ще однієї жінки важкий через поранення черевної порожнини. Лікарі надають необхідну допомогу та проводять поетапні оперативні втручання.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник втік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі. За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.