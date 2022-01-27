Події

15:04 27.01.2022

Понад 40 силовиків здали кров для допомоги пораненим у Дніпрі нацгвардійцям

1 хв читати
Понад 40 силовиків здали кров для допомоги пораненим у Дніпрі нацгвардійцям

Понад 40 гвардійців та співробітників Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області прибули до Дніпропетровської обласної станції переливання крові у четвер, щоб допомогти постраждалим під час стрілянини у ніч на четвер.

"Дехто прийшов навіть будучи у відпустці, проте, дізнавшись про трагедію, вирішив у такий спосіб допомогти товаришам, які дістали поранення під час трагічної події цієї ночі та мали значні втрати крові", - повідомляє пресслужба Нацгвардії.

У п'ятницю, 28 січня, на станцію переливання крові очікується прибуття ще 50 нацгвардійців.

У повідомленні наголошується, що стан чотирьох військовослужбовців, які дістали поранення внаслідок трагічних подій у Дніпрі, задовільний, а стан ще однієї жінки важкий через поранення черевної порожнини. Лікарі надають необхідну допомогу та проводять поетапні оперативні втручання.

Як повідомлялося, солдат строкової служби Національної гвардії України Рябчук Артемій Юрійович, 2001 р. н., у четвер, 27 січня, о 3:40 відкрив вогонь по військовослужбовцях варти на території Південного машинобудівного заводу "Південмаш". Унаслідок цього загинули четверо військовослужбовців Нацгвардії та одна цивільна, ще п'ятеро дістали поранень. Зловмисник втік із місця події зі зброєю, але був затриманий о 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородному Дніпропетровської області.

Мотиви скоєного злочину поки що невідомі. За фактом масового вбивства Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження.

Теги: #нацгвардія #кров #дніпро
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:21 27.01.2022
ДБР відкрило кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії

11:18 27.01.2022
Зеленський очікує кадрових висновків після розстрілу у Дніпрі

Зеленський очікує кадрових висновків після розстрілу у Дніпрі

07:56 27.01.2022
Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

19:00 22.01.2022
Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі мережі АТБ

Рятувальники ліквідували пожежу в офісній будівлі мережі АТБ

15:43 22.01.2022
У Дніпрі в офісній будівлі мережі АТБ виникла велика пожежа

У Дніпрі в офісній будівлі мережі АТБ виникла велика пожежа

07:09 02.01.2022
У Дніпрі в результаті ДТП за участю трьох авто постраждали жінка і дитина

У Дніпрі в результаті ДТП за участю трьох авто постраждали жінка і дитина

17:53 22.12.2021
СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

СБУ викрила у Дніпрі лідера антидержавної організації, який оголосив себе "президентом України"

12:47 17.12.2021
"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

"Укравтодор" відкриває для проїзду всіх видів транспорту другу чергу об'їзної дороги в Дніпрі

11:37 15.12.2021
Київський інститут Нацгвардії в новому навчальному році, ймовірно, перейде на навчання курсантів за системою військової освіти країн НАТО

Київський інститут Нацгвардії в новому навчальному році, ймовірно, перейде на навчання курсантів за системою військової освіти країн НАТО

08:29 15.12.2021
У Дніпрі внаслідок ДТП за участю маршрутки госпіталізували шістьох людей

У Дніпрі внаслідок ДТП за участю маршрутки госпіталізували шістьох людей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

Глава МЗС України: Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії, у Києва заперечень немає

На Дніпропетровщині знайшли частини автомата, викинуті підозрюваним у розстрілі на території "Південмашу"

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", дав показання

Україна отримає EUR73 млн техдопомоги Данії в межах DANEP у 2022-2026 рр.

ОСТАННЄ

РНБО впровадила санкції проти дизайнера Лебедєва через підтримку агресії проти України та відвідування ОРДЛО

Кримські музеї подали касацію на рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" в Україну

Зеленський позитивно оцінює переговори в Парижі, заявив про пріоритет досягнення "стабільної та безумовної тиші" на Донбасі

ПАРЄ затвердила резолюцію про санкції проти РФ за зникнення людей у Криму і ОРДЛО

Канада надає $340 млн на негайну підтримку України, продовження і розширення операції UNIFIER

Рада ратифікувала Рамкову угоду з Великою Британією про підтримку розвитку ВМС ЗСУ

Глава МЗС України: Ми бачили письмову відповідь США до того, як її було передано Росії, у Києва заперечень немає

На Дніпропетровщині знайшли частини автомата, викинуті підозрюваним у розстрілі на території "Південмашу"

Рада 28 січня проведе годину запитань до уряду і закриє сесію

Кабмін урегулював порядок формування та використання COVID-сертифіката після бустерної дози

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА