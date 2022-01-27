Події

12:57 27.01.2022

Прогноз погоди на вихідні 29–30 січня: другий місяць зими прощається мокрим снігом

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Прогноз погоди на вихідні 29–30 січня: другий місяць зими прощається мокрим снігом

В останні січневі вихідні на українців чекають невеликі морози і затягнуте хмарами небо. У суботу в більшості регіонів обійдеться без опадів, а ось у неділю, за даними Sinoptik.ua, очікується мокрий сніг. Він то стишуватиметься, то посилюватиметься — враховуйте це, плануючи вікенд.

Погода в суботу

Удень 29 січня на більшій частині території України встановиться температура близько 0 °С. Тільки у Миколаївській та Одеській областях термометри покажуть до +3–5 °С. У південних, центральних та західних регіонах удень буде хмарно, але опадів не передбачається. На півночі та сході України весь день із перервами падатиме дрібний дощ зі снігом. Уночі опади у вигляді мокрого снігу очікуються в усіх регіонах України, температура повітря становитиме близько 0 °С. Погода на вихідні буде майже безвітряною (не більше 5 м/с), можливе посилення вітру до 6–7 м/с.

Погода в неділю

Удень 30 січня снігом накриє усі області. На заході, в центрі та на півночі дрібний сніг розпочнеться вранці та з перервами йтиме до пізнього вечора. У східних та південних областях сніжити буде час від часу, а інтенсивність опадів буде слабшою, ніж на решті території України. Вдень температура повітря коливатиметься в межах -1–2 °С, але через високу вологість відчуватиметься холодніше — обов'язково надягайте рукавички. Вночі прийдуть слабкі та помірні морози. Так, на Західній Україні стовпчики термометрів опустяться до -1-3 °С (у Чернівецькій та Житомирській областях — до -5 °С), у Харківській та Сумській областях — до -6–7 °С, у решті регіонів — до -4–5 °С.

Погода на понеділок

Закінчиться січень слабкими та помірними морозами практично в усіх регіонах, крім південних. У західних та східних областях середня температура становитиме -1–3 °С, у північних та центральних — -2–4 °С. В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях очікується до +2 °С. Погода на початку тижня буде сніговою: дрібний сніг та дощ зі снігом прийдуть у всі регіони, тож парасолька у сумці чи рюкзаку не буде зайвою.

Погодні прикмети наших пращурів

День Петра-півкорма (29 січня) вважався серединою зими. Якщо стояв тріскучий мороз, чекали на спекотне літо, а якщо вила хуртовина — готувалися до сильних дощів із травня до вересня. Також завжди перевіряли, звідки дме вітер: якщо з півночі, найближчими тижнями мало прийти похолодання. Якщо на Антона-перезимника (30 січня) погода була теплою, чекали на швидкі морози, але при цьому ранню весну. А вночі обов'язково дивилися на небо — чим більше хмар, тим багатшим мав бути врожай зернових.

Теги: #синоптик #погода #вихiднi
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