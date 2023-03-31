Події

10:41 31.03.2023

Прогноз погоди на вихідні 1–2 квітня: хвиля весняного тепла пройде країною

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Прогноз погоди на вихідні 1–2 квітня: хвиля весняного тепла пройде країною

За даними Sinoptik.ua, погода вихідними очікується по-справжньому весняною – здебільшого теплою, але мінливою, похмурою, місцями — з помірними дощами. Нічні морози відступили, однак у деяких областях термометри покажуть близько 0 °С.

Погода в суботу 1 квітня

Після нещодавнього різкого похолодання з мінусовими температурами та снігопадами у суботу до більшості регіонів України повернеться весна. На півдні та в центрі повітря прогріється до +13…+15 °С, на решті території України — до +9…+12 °С. Уночі температура буде переважно плюсовою — до +3…+5 °С (на Закарпатті — +6…+8 °С). Лише у Харківській та Луганській областях термометри вночі покажуть близько 0 °С.

На всій правобережній Україні, а також на Чернігівщині в суботу пройдуть помірні дощі. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині, в Запорізькій, Полтавській та Дніпропетровській областях буде хмарно з проясненнями, опади малоймовірні.

До речі, 1 квітня у світі відзначають День птахів — чудова нагода провести час із родиною та друзями, повісивши в парку нові шпаківні та годівниці.

Погода в неділю 2 квітня

Наприкінці тижня дощі прийдуть до всіх регіонів України, крім Луганщини. У більшості областей очікується близько +10…+12 °С (на Одещині — до +15 °С). Найпрохолодніше буде на Волині, Львівщині, Рівненщині та Закарпатті — не більше +5…+7 °С. Уночі в Луганській та Харківській областях термометри покажуть близько 0 °С, на Волині, Полтавщині та у західних регіонах — +3…+5 °С. На решті території країни середня нічна температура становитиме +5…+7 °С.

Погода в понеділок 3 квітня

Перший квітневий тиждень розпочнеться з хмарної погоди без опадів. На Волині, Буковині та Закарпатті, а також у Рівненській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій областях буде прохолодно — лише +3…+5 °С удень та близько 0 °С уночі. У Києві, центральних та північних областях погода на початку тижня теж не потішить комфортним теплом — +7…+9 °С удень та до +4 °С уночі. Найтепліше буде на сході, південному сході та півдні — тут у понеділок повітря прогріється до +13…+15 °С (уночі — +3…+5 °С).

Народні прикмети та вірування

У перший день квітня слов'яни вмивалися проточною водою і прали в річках одяг — вважалося, що цього дня вода позбавляла від усіх хвороб. Якщо ввечері на небі не було зірок, чекали на теплу погоду найближчими днями. Якщо ж до 1 квітня сніг остаточно танув, готувалися до врожайного року.

Тепло та сонце на Фотинію (Світлану), 2 квітня, віщували хорошу погоду найближчого тижня. А якщо цього дня йшов дощ, очікували на багатий урожай грибів.

Теги: #погода #прогноз #синоптик

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