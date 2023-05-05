Події

10:38 05.05.2023

Прогноз погоди на вихідні 6–7 травня: все ще без тепла, але не варто журитися

2 хв читати
Прогноз погоди на вихідні 6–7 травня: все ще без тепла, але не варто журитися

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості регіонів України буде прохолодною як для травня, але сухою та вельми приємною. Лише на заході країни у неділю можливі невеликі дощі.

Погода в суботу 6 травня

У суботу по всій Україні очікується мінлива хмарність без опадів — скористайтеся моментом, щоб покататися на велосипедах або зустрітися з друзями в парку.

До речі, 6 травня відзначають Міжнародний день без дієт, тому можна без дорікань дозволити собі якійсь смаколик та гарячий шоколад. Саме гарячий, адже субота у більшості областей буде прохолодною. Так, на півночі та в центрі країни температура повітря становитиме близько +9…+12 °С, у східних та більшості західних регіонів — +14…+16 °С. Лише на півдні та Закарпатті повітря прогріється до комфортних +18…+20 °С.

Уночі температура на більшій частині країни буде плюсовою, проте на Волині та у північних областях очікуються заморозки.

Погода в неділю 7 травня

Наприкінці тижня у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях пройдуть невеликі дощі, на Закарпатті — помірні дощі з грозами. В решті регіонів обійдеться без опадів. Удень на півдні, південному сході та Закарпатті термометри покажуть +14…+16 °С, в інших областях — +10…+13 °С.

Садівникам Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей варто бути напоготові — вночі знову не обійдеться без заморозків.

Погода в понеділок 8 травня

Погода на початку тижня на всій території України буде малохмарною та без опадів, але й без довгоочікуваного тепла. У більшості областей очікується всього +13…+15 °С, а на Луганщині, Харківщині та Сумщині взагалі +10…+12 °С. Найтепліше буде на Закарпатті — повітря там прогріється до +18 °С.

Травневі алергени

Концентрація пилку берези у повітрі все ще висока у всіх регіонах країни. Сольові спреї для носа, щоденне вологе прибирання та душ після повернення з вулиці — ось найпростіші способи захистити себе від неприємних проявів алергії.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Юрія, 6 травня, було тепло, то вже найближчими днями очікували справжньої літньої погоди. А сильний вітер у цей день обіцяв затяжні дощі та прохолоду до червня.

Якщо 7 травня, на Овсія, небо на світанку було жовтуватим, готувалися до дощового тижня. А ще в цей день накривали «вівсяний» стіл — готували кашу та пекли млинці з вівсяного борошна, щоб привабити до оселі добробут і злагоду.

Теги: #погода #прогноз #синоптик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:38 05.05.2023
У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

У вихідні в Україні буде прохолодно, без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ

14:37 04.05.2023
В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

В Україні, крім півдня, Закарпаття та Прикарпаття, з 6 до 9 травня можливі нічні заморозки на ґрунті та в повітрі

12:42 04.05.2023
В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

В Україні найближчої доби переважно без опадів, на півночі місцями невеликий дощ

12:30 01.05.2023
Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

Потепління очікується в Україні найближчими днями, в більшості областей без опадів

10:49 28.04.2023
Прогноз погоди на вихідні 29–30 квітня: тепла і сонця доведеться ще трохи почекати

Прогноз погоди на вихідні 29–30 квітня: тепла і сонця доведеться ще трохи почекати

14:20 27.04.2023
Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

Нацбанк України на 2023р. покращив прогноз інфляції до 14,8%

14:16 27.04.2023
НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

12:53 27.04.2023
Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

Найближчі ночі будуть холодними, місцями заморозки

09:41 27.04.2023
Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

Урожай зернових та олійних буде на 10% нижчим за минулорічний через несприятливу погоду під час посівної

11:58 24.04.2023
У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

У низці областей України найближчими днями пройдуть короткочасні дощі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

Окупанти другу добу поспіль атакують ТЕС "ДТЕК"

Призупинено оформлення вантажівок на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин"

ЗСУ здійснили обмежену контратаку на південний захід від Бахмута - ISW

ПК "Схід" ліквідувало два ворожі "шахеди" в ніч на п'ятницю

ОСТАННЄ

СБУ затримала на сході України російських агентів, які "полювали" на HIMARS

У Сербії затримали чоловіка, який застрелив вісьмох людей

Боррель не вважає життєздатним мирний план Китаю щодо України

Україна повернула тіла ще 80 полеглих захисників

Через ворожі обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у восьми областях

Через UNITED24 Україну підтримують мільйони людей - Зеленський

ТЧХУ виплатило цього року грошову допомогу більш ніж 137 тис. осіб

Усіх виконавців російських злочинів та їхніх пособників буде покарано - речник закордонних справ та політики безпеки ЄС

Мінкультури внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України

Окупанти другу добу поспіль атакують ТЕС "ДТЕК"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА