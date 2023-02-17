Події

10:10 17.02.2023

Прогноз погоди на вихідні 18–19 лютого: вже відчувається подих весни

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Прогноз погоди на вихідні 18–19 лютого: вже відчувається подих весни

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних хоч і буде переважно похмурою, денними плюсовими температурами, подекуди значними,  вже на повну натякатиме на наближення весни.

Погода в суботу 18 лютого

У суботу на Закарпатті, в Чернівецькій, Івано-Франківській, а також у південних та південно-східних областях термометри покажуть практично квітневі +9…+11 °С. У Київській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях буде майже так само тепло — +7…+9 °С. Найхолодніше буде на сході та північному сході країни: у Дніпропетровській, Сумській, Донецькій, Харківській та Луганській областях стовпчики термометрів не піднімуться вище за +2…+4 °С.

Уночі на заході та північному заході очікується близько +2…+4 °С, у Одеській області, на півдні та в центрі — близько 0 °С, на півночі — до -4 °С, а в Луганській та Харківській областях — до -13 °С.

День буде хмарним із проясненнями, можливі невеликі дощі та мокрий сніг.

Погода в неділю 19 лютого

У неділю найтепліше буде на узбережжі Чорного моря — +11…+13 °С. У решті регіонів погода також буде незвично теплою за лютневими мірками. На Закарпатті, в Чернівецькій та Івано-Франківській областях повітря прогріється до +5…+8 °С, у решті західних регіонів, а також на півночі, півдні, південному сході та в центрі — до +4…+6 °С, на сході та північному сході — до +2…+4 °С. Уночі на більшій частині території України температура становитиме близько 0 °С.

На заході та півночі країни неділя буде похмурою з проясненнями, можливі дощі та мокрий сніг. Якщо ви останнім часом відчуваєте постійну втому та нудьгу, можливо, настав час пропити комплекс вітамінів. Наприкінці зими організм їх особливо потребує, тому проконсультуйтеся з цього приводу з сімейним лікарем.

Погода в понеділок 20 лютого

Масляний тиждень у більшості областей України розпочнеться з мокрого снігу. Лише у південних регіонах та на Закарпатті погода на початку тижня буде без опадів.

Найтепліше буде у південних та південно-західних регіонах — до +6…+8 °С. У більшості областей повітря прогріється до +3…+5 °С. На Донеччині, Луганщині, Харківщині та Сумщині очікується близько 0 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Агафію, 18 лютого, не було морозів, наші предки серйозних холодів більше не чекали — вважалося, що весна вже набула своїх прав.

Що прохолодніше було на Фотія, 19 лютого, то теплішим очікувався березень. Цікаво, що цього дня намагалися голосно не розмовляти, аби не відлякати удачу та фінансовий добробут.

Теги: #погода #синоптик

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