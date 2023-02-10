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09:50 10.02.2023

Прогноз погоди на вихідні 11–12 лютого: денні морози поки що відступлять

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Прогноз погоди на вихідні 11–12 лютого: денні морози поки що відступлять

До кінця тижня в Україні знову потеплішає, хоч і лагідних променів сонця, які радували нас останніми днями, стане менше. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості регіонів буде похмурою з короткочасними опадами у вигляді мокрого снігу.

Погода в суботу 11 лютого

Суботнього дня на більшій частині території України очікується близько 0 °С. Лише на півдні, а також у Запорізькій та Кіровоградській областях повітря прогріється до +2…+4 °С. Ніч буде помірно морозною. Найнижче стовпчики термометрів опустяться на Луганщині, Донеччині та Харківщині — до -8…-10 °С. На Волині, Рівненщині та Черкащині середня нічна температура становитиме -3…-5 °С, у решті регіонів — близько -5…-7 °С.

На заході, півночі та північному заході країни небо затягнуть щільні хмари, ймовірний невеликий мокрий сніг, тому водіям слід бути особливо обережними на дорогах, а пішоходам не забувати про світловідбивальні елементи на одязі. В інших областях України буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів.

Погода в неділю 12 лютого

У неділю у східних та північних областях стовпчики термометрів покажуть близько 0 °С. На заході та в центральних регіонах очікується +2…+3 °С, у Херсонській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях — +4…+6 °С.

У Луганській, Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях пройде невеликий мокрий сніг. Буде сльотаво, тому радимо додати до свого раціону гарячі напої з куркумою, кардамоном, імбиром та іншими спеціями, що «зігрівають» і зміцнюють імунітет.

Погода в понеділок 13 лютого

На півночі країни тиждень розпочнеться з похмурої погоди та невеликого мокрого снігу. На решті території України опадів не передбачається, погода на початку тижня буде мінливою — протягом дня сонце, можливо, вийде з-за хмар. У північних, південно-східних та східних регіонах очікується близько 0 °С, на заході, а також у Черкаській та Кіровоградській областях — +3…+4 °С, на півдні країни — +4…+6 °С.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вірили, що на Лаврентія, 11 лютого, іній на деревах і кущах обіцяв ясну погоду найближчими днями. Також звертали увагу на поведінку птахів: якщо горобці чи ворони «купалися» у снігу, чекали на відлигу протягом тижня.

А от на Василів день, 12 лютого, теплій погоді були не раді — вважалося, що тоді до кінця лютого пануватимуть морози та негода.

Теги: #погода #синоптик

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