Події

08:35 27.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 362,4 млн

1 хв читати
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 362,4 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга досягла 362 млн 467 тис. 496, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 626 тис. 855 осіб.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де виявлено 72 млн 910 тис. 136 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків становить 876 тис. 65.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 40 млн 371 тис. 500, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 491 тис. 700.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 розміщується Бразилія, де заразилися 24 млн 560 тис. 93 особи, з них померли 624 тис. 717.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 724,3. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 690 осіб, Індії – 351, Бразилії – 2 тис. 906.

Теги: #статистика #світ #коронавірус
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:19 27.01.2022
В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

08:09 27.01.2022
МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

МЗС України просить іноземних партнерів не нагнітати інформаційне поле

20:42 26.01.2022
За попередній тиждень у світі знову було зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

За попередній тиждень у світі знову було зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

16:27 26.01.2022
ВООЗ: За попередній тиждень у світі знову зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

ВООЗ: За попередній тиждень у світі знову зафіксовано рекордну кількість випадків COVID-19

08:30 26.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 358 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 358 млн

08:20 26.01.2022
В Україні за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 5 514 людей, 141 померла

В Україні за добу виявили 24 321 новий випадок захворювання на СOVID-19, одужало 5 514 людей, 141 померла

07:21 26.01.2022
У Франції вперше за пандемію виявили півмільйона випадків COVID-19 за добу

У Франції вперше за пандемію виявили півмільйона випадків COVID-19 за добу

22:53 25.01.2022
В Італії кількість випадків COVID-19 за добу зросла більш ніж удвічі

В Італії кількість випадків COVID-19 за добу зросла більш ніж удвічі

19:01 25.01.2022
На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

17:31 25.01.2022
Кожен десятий житель Швейцарії заразився COVID-19 минулого тижня - влада

Кожен десятий житель Швейцарії заразився COVID-19 минулого тижня - влада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", - призовник з Ізмаїлу Одеської області

В Україні за добу виявили 32 393 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужали 5 237 людей, 154 померли

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Канаді за розширення та продовження місії Unifier в Україні

За фактом розстрілу п'ятьох людей на "Південмаші" відкрито кримінальне провадження

Унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів зі служби на "Південмаші", - призовник з Ізмаїлу Одеської області

Повноваження голови партії влади Казахстану можуть перейти від Назарбаєва до Токаєва

США та деякі їх союзники обговорюють можливість розміщення тисяч військовослужбовців у Східній Європі

Українська делегація у Франції обговорила співпрацю у сфері фінансів, енергетики та інфраструктури

Запорізька АЕС підключила 4-й блок до енергосистеми після усунення газової нещільності турбогенератора

Блінкен роз'яснив главі МЗС Китаю ризики від вторгнення Росії в Україну

Нацгвардієць розстріляв п'ять товаришів по службі на Південмаші в Дніпрі, ще п'ятеро поранено

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА