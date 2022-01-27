Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 362,4 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок четверга досягла 362 млн 467 тис. 496, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померли 5 млн 626 тис. 855 осіб.

До країн із більше ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю тих, хто заразився і помер, зберігають США, де виявлено 72 млн 910 тис. 136 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків становить 876 тис. 65.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 40 млн 371 тис. 500, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 491 тис. 700.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 розміщується Бразилія, де заразилися 24 млн 560 тис. 93 особи, з них померли 624 тис. 717.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних із найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок четверга 724,3. У США на 1 млн жителів померли 2 тис. 690 осіб, Індії – 351, Бразилії – 2 тис. 906.