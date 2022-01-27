Запорізька АЕС підключила 4-й блок до енергосистеми після усунення газової нещільності турбогенератора

Блок №4 Запорізької атомної електростанції (АЕС) о 22:43 середи знову підключено до енергосистеми країни після усунення газової нещільності турбогенератора, повідомила пресслужба станції.

"26 січня 2022 року о 22.43 енергоблок №4 Запорізької АЕС після усунення газової нещільності турбогенератора підключено до енергомережі", – сказано у повідомленні оприлюдненому в четвер уранці.

Наразі у роботі перебувають 6 енергоблоків Запорізької АЕС. Зауважень щодо роботи основного обладнання працюючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів складає 5765 МВт.

Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС та у санітарно-захисній зоні – 8-12 мікрорентгенів на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція з встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 зведено за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох активних АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.