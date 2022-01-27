Події

07:21 27.01.2022

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

1 хв читати
Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців збільшать удвічі, найближчими днями прибудуть перші 60 людей, повідомив експосол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Канада щойно оголосила про продовження (ще на 3 роки – до 2025) військової тренувальної місії Unifier. Контингент буде збільшено з 200 до 400 – додаткові 60 бійців вилетять найближчими днями!", – написав він на своїй сторінці у Facebook у ніч на четвер.

За його словами, це рішення було ухвалено в результаті "критичної маси друзів України в уряді, жорсткого тиску з боку опозиційної Консервативної партії, послідовної просвітницької кампанії Конгресу українців Канади і твердої позиції Вашингтона та Лондона". "Кібер-атака на канадське МЗС минулого тижня також не залишилася непоміченою", – додав експосол.

Шевченко наголосив, що питання про надання Україні озброєння ще не вирішено.

"На жаль, рішення щодо зброї поки що немає. Прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про це на пресконференції запитували кілька разів", - написав дипломат.

Шевченко наголосив на виступі міністра фінансів Канади Христі Фріланд. "Крутий виступ Chrystia Freeland – про битву між демократією та авторитаризмом, про Україну на передовій цій битві та про прямий національний інтерес Канади допомогти Україні", – написав він.

Шевченко додав, що це важливий результат, який треба цінувати і використати якнайкраще.

 

 

 

Теги: #терміни #місія #канада #україна
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:15 27.01.2022
Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

22:56 26.01.2022
Туреччині не потрібна напруженість навколо України, вона, як і раніше, готова прийняти переговори Зеленського та Путіна

Туреччині не потрібна напруженість навколо України, вона, як і раніше, готова прийняти переговори Зеленського та Путіна

22:02 26.01.2022
У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

У Німеччині обговорюють можливість передачі Естонією німецьких гаубиць Україні

22:00 26.01.2022
У НАТО знову заявляють, що не підуть на компроміс щодо права кожної країни обирати бути чи не бути членом альянсу

У НАТО знову заявляють, що не підуть на компроміс щодо права кожної країни обирати бути чи не бути членом альянсу

21:26 26.01.2022
НАТО передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги

НАТО передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги

20:23 26.01.2022
Українська делегація має намір за рік знову оскаржити повноваження представників РФ у ПАРЄ

Українська делегація має намір за рік знову оскаржити повноваження представників РФ у ПАРЄ

19:55 26.01.2022
Асоціація юристів України готова надати юридичну підтримку в протидії збройній агресії РФ та захисту суверенітету

Асоціація юристів України готова надати юридичну підтримку в протидії збройній агресії РФ та захисту суверенітету

19:01 26.01.2022
Запаси вугілля на ГК ТЕС у вівторок під час роботи АЕС 12 блоками знизилися на 26 тис. тонн

Запаси вугілля на ГК ТЕС у вівторок під час роботи АЕС 12 блоками знизилися на 26 тис. тонн

18:57 26.01.2022
Ситуація навколо України викликає велике занепокоєння ЄС - єврокомісар Варгеї

Ситуація навколо України викликає велике занепокоєння ЄС - єврокомісар Варгеї

18:52 26.01.2022
Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

Україна планує співпрацювати з французькою EDF під час будівництва нових блоків АЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі дозволило знизити кількість обстрілів на 75%

Радники лідерів глав нормандського формату задекларували розбіжності, але виявили бажання працювати над ними

НАТО передав Росії письмові пропозиції на висунуті раніше Кремлем вимоги

Блінкен розраховує на розмову з Лавровим найближчими днями для опрацювання наступних етапів переговорів

США готові до переговорів із РФ у разі деескалації ситуації навколо України та готовності Москви до серйозного діалогу

ОСТАННЄ

КНДР запустила непізнаний снаряд, повідомляють південнокорейські військові

Туреччина запропонувала Стамбул як місце проведення зустрічей ТКГ

Минулої доби і з початку поточної на Донбасі зберігається режим тиші

Боррель закликав Росію погодитись на "шлях дипломатії" у діалозі зі США

27 січня: Яке сьогодні свято

США у разі нападу РФ на Україну застосують санкції проти російського керівництва

США вивчають можливості підтримки економіки України

Радники лідерів глав нормандського формату задекларували розбіжності, але виявили бажання працювати над ними

Єрмак вважає зустріч радників лідерів нормандського формату його реанімацією

Зеленський затвердив положення про проходження контрактної служби в УДО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА