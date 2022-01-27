Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців подвоїться

Канада продовжить військову тренувальну місію Unifier в Україні до 2025 року, кількість військовослужбовців збільшать удвічі, найближчими днями прибудуть перші 60 людей, повідомив експосол України в Канаді Андрій Шевченко.

"Канада щойно оголосила про продовження (ще на 3 роки – до 2025) військової тренувальної місії Unifier. Контингент буде збільшено з 200 до 400 – додаткові 60 бійців вилетять найближчими днями!", – написав він на своїй сторінці у Facebook у ніч на четвер.

За його словами, це рішення було ухвалено в результаті "критичної маси друзів України в уряді, жорсткого тиску з боку опозиційної Консервативної партії, послідовної просвітницької кампанії Конгресу українців Канади і твердої позиції Вашингтона та Лондона". "Кібер-атака на канадське МЗС минулого тижня також не залишилася непоміченою", – додав експосол.

Шевченко наголосив, що питання про надання Україні озброєння ще не вирішено.

"На жаль, рішення щодо зброї поки що немає. Прем'єр-міністра Джастіна Трюдо про це на пресконференції запитували кілька разів", - написав дипломат.

Шевченко наголосив на виступі міністра фінансів Канади Христі Фріланд. "Крутий виступ Chrystia Freeland – про битву між демократією та авторитаризмом, про Україну на передовій цій битві та про прямий національний інтерес Канади допомогти Україні", – написав він.

Шевченко додав, що це важливий результат, який треба цінувати і використати якнайкраще.