27 січня: Яке сьогодні свято

27 січня у світі відзначають День пам'яті жертв Голокосту, у Німеччині – День пам'яті жертв націонал-соціалізму, у США – День науково-популярного журналу "National Geographic" і День подяки своєму наставнику, у Канаді – День сімейної грамотності, а в Ісландії День Сонячної кави. Православна церква вшановує пам'ять рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

У цей день, 202 роки тому відкрили Антарктиду, в 1948 році почався продаж перших магнітофонів, у 1967 році Космос оголосили надбанням людства, а в 2010 відбулася презентація інтернет-планшета iPad.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який є першим всесвітнім днем пам'яті жертв Голокосту. Його затверджено Генасамблеєю ООН 1 листопада 2005 року у резолюції 60/7.

Генеральна Асамблея ООН розпочала спеціальне засідання, присвячене 60-м роковинам звільнення радянськими військами в'язнів нацистського концтабору в Освенцімі 27 січня 1945 року, з хвилини мовчання. За час існування Освенціму у ньому загинули, за деякими оцінками, від 1,5 до 4 мільйонів людей.

7-й Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, який відкрив засідання, закликав "нинішнє та майбутнє покоління" не дати повторитися жахам фашизму. Він також наголосив, що "ми не повинні проходити повз випадки відродження антисемітизму і маємо бути готові діяти проти його нових форм. Це зобов'язання ми несемо не лише перед єврейським народом, а й перед усіма іншими, кому загрожує або може загрожувати така сама доля. Ми не повинні заплющувати очі на ідеології ненависті та дискримінації, де б вони не з'являлися".

День сонячної кави

В Ісландії 27 січня - День сонячної кави. У зимовий період території цієї країни занурюються у пітьму. Тому у багатьох районах появу перших променів сонця сприймають як попередників весни. Люди збиралися разом, пекли млинці, заварювали і пили каву, поки сонце знову не сховається за вершинами гір.

Незважаючи на віддаленість Ісландії від кавовидобувних держав, гарячий напій, що бадьорить, з'явившись у 1772 році, відразу завоював серця ісландців. Окрім кави лише тютюн і спирт мали високий попит, незалежно від здатності населення забезпечити себе продуктами першої необхідності.

Космос оголошено надбанням людства

27 січня 1967 був підписаний міжурядовий "Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включно з Місяцем та іншими небесними тілами", що став основою міжнародного космічного права.

Спочатку його уклали Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Радянський Союз. Сьогодні 111 країн є учасниками Договору, а ще 22 підписали договір, але не завершили ратифікацію.

У договорі передбачено заборону для держав-учасниць розміщення ядерної зброї або будь-якої іншої зброї масового знищення на орбіті землі, встановлення її на Місяці або будь-якому іншому небесному тілі або на станції в космічному просторі.

Договір обумовлює використання Місяця та інших небесних тіл лише в мирних цілях і прямо забороняє їх використання для випробування будь-якої зброї, проведення військових маневрів або створення військових баз, споруд та укріплень.

Проте Договір не забороняє розміщення звичайних озброєнь на орбіті.

Церковне свято

27 січня православна церква відзначає іменини Святої рівноапостольної Ніни – грузинської просвітительки, відомої своїми добрими справами нарівні з апостолами. Саме Ніна зробила все для прийняття християнства в Грузії та звернула до православ'я багатьох місцевих жителів.

Народилася вона близько 280 року у Каппадокії. Батько її Завулон був родичем великомученика Георгія, мати Сусанна – сестрою Єрусалимського Патріарха.

Під час гонінь, організованих римським імператором Діоклетіаном, Ніна разом із іншими дівчатами-християнками змушена була тікати. Вони прибули на територію Вірменії. Дізнавшись про це, Діоклетіан написав цареві Тиридату листа, в якому розповів про втікачок. Серед них була дівчина надзвичайної краси, звали її Рипсимія. Тиридат дізнавшись про Рипсимію, вирішив заволодіти нею, але отримавши відмову, наказав стратити всіх дів. Врятуватися змогла лише Ніна, яка попрямувала до Іверії.

Бог покарав царя Вірменії, який жорстоко повівся з християнками. Тиридат захворів на тяжку хворобу і був на межі божевілля. Зцілив його Григорій Просвітитель. Після одужання Тиридат увірував, хрестився сам і хрестив свій народ. У 301 році християнство було проголошено державною релігією у Вірменії.

Проповідь Ніни привела до Христа всю Грузію. Померла свята близько 335 року. Її мощі спочивають у Грузії, у жіночому Бодбійському монастирі.

Іменини: Ніна, Остап, Веніамін, Андрій, Сергій, Ярема, Аристарх, Агнія, Павло