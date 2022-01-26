У НАТО знову заявляють, що не підуть на компроміс щодо права кожної країни обирати бути чи не бути членом альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову заявляє, що альянс не піде на компроміс із основоположних принципів європейської безпеки стосовно того, що кожна країна має право обирати свій шлях, як це зробила Україна, поставивши за мету членство в альянсі.

Про це він сказав у середу в Брюсселі під час відео-пресконференції, на якій генсек повідомив, що альянс передав письмові пропозиції на вимоги Росії, серед яких і вимога відкликати рішення саміту Бухареста про майбутнє членство України та Грузії.

"Ми чітко сказали, що ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, один із яких полягає в тому, що кожна країна має право обирати свій шлях. НАТО поважає країну, коли вона вирішує попросити членство, як, наприклад, Україна, або коли вона вирішує не просити членства, як Фінляндія та Швеція, це про пошану права на самовизначення, зрештою рішення про членство має бути схвалене консенсусом усіх тридцяти союзників і країною, яка запитує членство, а це фундаментальний принцип, який відображений у позиції НАТО", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО відданий "ключовому принципу, на якому засновано європейську безпеку вже десятиліттями". "Ми поважаємо суверенне право кожної держави вибирати, якого виду заходу безпеки вона хоче бути учасником чи не хоче бути. Тому ми поважаємо рішення Грузії та України запросити членство, і це причина, через яку ми тісно взаємодіємо з цими країнами. Наш фокус зараз на реформах, допомогти цим країнам модернізувати та зміцнити інституції у сфері безпеки та відповідати стандартам НАТО", - зазначив генсек, додавши: "Це – про повагу держави та її права обирати свій власний шлях, і це не змінилося. Це принцип, під яким підписалася багато разів і Росія".

Столтенберг констатував, що союзники готові зустрічатися з Росією "якнайшвидше". "Усі зусилля ми тісно координуватимемо з Україною, так само як і з усіма партнерами НАТО, включно з Фінляндією, Швецією, Грузією та ЄС. НАТО – оборонний союз, і ми не шукаємо конфронтації. Але ми не можемо і не йтимемо на компроміс щодо принципів, на яких заснована безпека нашого союзу, безпека в Європі та Північній Америці. Ми повністю віддані нашому основному акту, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити всіх союзників", - запевнив генсек.

Він знову сказав, що альянс намагається налагодити зв'язки з Росією, "налагодити діалог і знайти політичне рішення". "Це – причина, через яку ми направили сьогодні ввечері письмові пропозиції союзникам. Водночас, ми сподіваємось на гарне рішення, на деескалацію, ми також готові до гіршого. Тому паралельно з роботою над діалогом ми також збільшуємо готовність наших сил, а союзники з НАТО також збільшили (військову – ІФ-У) присутність, включно з Чорним і Балтійським морями, збільшивши кількість кораблів і літаків", - додав Столтенберг.