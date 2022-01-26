Блінкен розраховує на розмову з Лавровим найближчими днями для опрацювання наступних етапів переговорів

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу після отримання Москвою відповідей США щодо пропозицій безпеки повідомив, що розраховує на розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим найближчими днями для опрацювання наступних етапів переговорів.

"Я розраховую поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями після того, як Москва матиме шанс вивчити наш документ, і готовий обговорити наступні кроки", - заявив Блінкен на пресконференції.