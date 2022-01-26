ПАРЄ ратифікувала оскаржені Україною повноваження російської делегації

Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які раніше були заперечені Україною, повідомив народний депутат партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували. "За" – 97, "проти" – 41. З позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія - це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується", - написав Гончаренко в Telegram-каналі у середу.