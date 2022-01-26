Ситуація навколо України викликає велике занепокоєння ЄС - єврокомісар Варгеї

Ситуація в Україні та навколо неї перебуває дуже високо на порядку денному Європейського Союзу, заявив комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Олівер Варгеї.

"Україна - близький сусід і ключовий партнер для ЄС. Водночас ситуація в і навколо України продовжує викликати велике занепокоєння і перебуває дуже високо на нашому порядку денному. ЄС продовжує рішуче підтримувати суверенітет, територіальну цілісність України. Ми також дуже чітко засуджуємо нещодавні кібератаки, і прихильні до того, щоб посилити нашу підтримку, щоб посилити кіберстійкість України", - сказав він на пресконференції у середу в Києві.

За його словами, важливо, що Україна продовжує посилювати внутрішню стабільність, просуваючи всеосяжні реформи. Варгеї зазначив, що це включає реформи судової системи та антикорупційної реформи.

"Ми підтримуємо Україну в цих важких умовах", - наголосив єврокомісар.