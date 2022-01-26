Події

17:43 26.01.2022

США закликають своїх громадян в Україні розглянути можливість від'їзду з країни

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США закликають своїх громадян в Україні розглянути можливість від'їзду з країни

Посольство США в Україні закликає американських громадян, які перебувають на території України, розглянути наразі можливість від'їзду з країни з огляду на загрозу воєнних дій Росії та непередбачуваність ситуації з безпекою.

Відповідну заяву розмістили на сайті посольства.

"Посольство США закликає громадян США в Україні розглянути можливість від'їзду зараз, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби… Посольство залишається відкритим і може обробляти паспорти США та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позички на репатріацію громадянам США, які нині не можуть дозволити собі купити комерційний квиток до Сполучених Штатів", - зазначається у заяві.

Теги: #сша #відїзд #україна
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