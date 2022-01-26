Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області стабільна

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов заявляє, що ситуація на державному кордоні з Росією в межах Харківської області стабільна.

"Наші прикордонники цілодобово контролюють територію, працює ефективна система дистанційного відеоспостереження... Ситуація на українсько-російському кордоні в межах Харківської області абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій з боку суміжної держави немає", - написав Синєгубов на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що необхідні роботи з інженерно-технічного облаштування держкордону проведено в усіх прикордонних районах області.

Синєгубов повідомив також, що має намір ініціювати внесення змін до обласної програми забезпечення публічної безпеки, які передбачають виділення 1 млн грн на потреби Харківського прикордонного загону. Ці зміни планують розглянути на сесії облради, призначеній на 24 лютого.

Як повідомлялося, 21 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ може спробувати захопити деякі території України на підставі "захисту" російськомовного населення, але спроба окупації великих міст, зокрема Харкова, стане початком великомасштабних воєнних дій.