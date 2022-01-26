У Данії з наступного тижня планують скасувати всі обмеження, впроваджені через COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Данії запропонувало з наступного тижня зняти всі обмеження, що залишилися в рамках боротьби з COVID-19, повідомляє в середу The Guardian.

Міністр охорони здоров'я Данії Магнус Хойніке зазначив, що уряд має намір дотримуватися рекомендацій експертів, які у вівторок запропонували скасувати всі обмеження до 1 лютого.

Щоб ця пропозиція набула чинності, її ще має затвердити парламент, зазначає The Guardian.

У разі схвалення нічні клуби можуть знову відкритися, а в ресторанах зможуть продавати алкоголь і після 22:00 за місцевим часом, пасажири зможуть сідати в транспорт без санітарних захисних масок, передають ЗМІ.

Незважаючи на високу контагіозність штаму "омікрон", минулого тижня схожі пропозиції лунали від влади Великої Британії, Ірландії та Нідерландів.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, на сьогодні в Данії від початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися 1,4 млн осіб, 3,6 тис. пацієнтів померли, а 973,6 тис. осіб перехворіли й одужали.