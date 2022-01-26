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11:50 26.01.2022

Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

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Кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону - Кулеба

Наразі кількість військ РФ недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Кількість російських військ, що скупчилися вздовж кордону України й на окупованих територіях України, велика, вона становить пряму загрозу Україні. Проте наразі ця кількість недостатня для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього українського кордону. Більше того, їм усе ще бракує деяких важливих військових показників і систем для здійснення такого великого, повномасштабного наступу", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу.

Міністр наголосив, що це не означає, що РФ не зможе наростити ці війська до достатнього рівня за певний період часу.

"Але знову-таки. Ми можемо говорити 100 разів на день, що вторгнення неминуче, але це не змінює ситуації на місці", - пояснив він.

Кулеба звернув увагу на те, що наразі Росія здійснює сценарій дестабілізації України.

"Що ми бачимо нині - то це сценарій дестабілізації України, й цей сценарій неминучий, він уже відбувається через поширення паніки, чинення тиску на українську фінансову систему, проведення кібератак проти України. Це також частина російського плану агресії. І насправді я впевнений, що президент Путін був би щасливий, щоб цей план був успішний, щоб йому навіть не довелося вдаватися до військової сили, щоб поставити Україну в особливо вразливу позицію", - наголосив міністр.

Теги: #рф #кордон #війська
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