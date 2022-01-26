Трьох інспекторів Дніпровської митниці підозрюють у службовій недбалості, що спричинила понад 145 млн грн збитків

Трьом головним державним інспекторам одного з митних постів Дніпровської митниці Державної фіскальної служби повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила збитки на суму понад 145 млн грн для бюджету, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора в середу.

"За даними слідства, під час митного оформлення ввезених на територію України нафтопродуктів під виглядом газового конденсату інспектори не проконтролювали правильність класифікації товару та випустили його у вільний обіг без сплати акцизного податку", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дії інспекторів кваліфіковано за ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або провадити певну діяльність на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві.