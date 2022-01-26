ХАЕС-1 підключено до мережі після добового простою

Хмельницька АЕС підключила енергоблок №1 після простою, що тривав трохи більше доби, через виведення блока вранці у вівторок в аварійний ремонт, повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"26 січня о 06:27 перший енергоблок Хмельницької АЕС підключили до електромережі. Триває набір потужності", - йдеться в повідомленні "Енергоатома" в середу вранці.

Обладнання працює в заданому режимі, уточнили в компанії.

Отже, на ранок середи "Енергоатом" працює 13 енергоблоками з наявних 15.

Згідно з повідомленням компанії, протягом доби вона планує повернути в роботу також виведений в аварійний ремонт у вівторок блок №4 Запорізької АЕС.

Крім того, на енергоблоці №4 Рівненської АЕС триває 67-ма добу середнього планового ремонту.

Як повідомлялося, енергоблок №1 Хмельницької АЕС 25 січня о 04:22 було відключено від енергомережі за фактом спрацювання диференціального захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки.

На Запорізькій АЕС 25 січня було відключено від енергосистеми блок №4 для усунення газової нещільності системи охолодження турбогенератора тривалістю робіт до 07:00 27 січня.