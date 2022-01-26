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08:30 26.01.2022

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 358 млн

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Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 358 млн

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок середи досягла 358 млн 287 тис. 267, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 614 тис. 675 осіб.

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 72 млн 171 тис. 208 інфікованих COVID-19, кількість летальних наслідків склала 871 тис. 937.

Друге місце за кількістю тих, хто заразився, займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 39 млн 799 тис. 202, а кількість померлих від наслідків зараження вірусом - 490 тис. 462.

На третьому місці за кількістю випадків COVID-19 знаходиться Бразилія, де заразилося 24 млн 342 тис. 322 особи, з них померло 624 тис. 129.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети склав на ранок середи 722,9. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 679 осіб, Індії – 351, Бразилії – 2 тис. 903.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус
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