ПАРЄ підтримала оскарження повноважень Толстого на посаді віцепрезидента Асамблеї
Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала ініціативу української делегації щодо оскарження повноважень депутата Держдуми Російської Федерації Петра Толстого як віцепрезидента ПАРЄ, повідомила заступник члена постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
"Українофоб та голова російської делегації Петро Толстой не буде віцепрезидентом ПАРЄ! Асамблея підтримала оскарження, ініційоване українською делегацією спільно з латвійською колегою. Асамблея проголосувала проти його кандидатури", - зазначила Кравчук на своїй сторінці у Facebook.
Вона також уточнила, що на підтримку Толстого було 79 голосів і 106 – проти.
"І це не дивно, адже риторика, яку дозволяв собі цей російський політик, несумісна зі стандартами та цінностями Ради Європи", - наголосила парламентарій.