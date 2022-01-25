Байден не має ні наміру, ні інтересу направляти війська в Україну - Білий дім

Президент США Джо Байден не має ні намірів, ні бажання направляти війська в Україну, рішення про розгортання військ ухвалюватиметься спільно з НАТО, заявила представниця Білого дому Дженніфер Псакі у вівторок.

"Просто для ясності: президент не має ні намірів, ні інтересу, ні бажання направляти війська в Україну. НАТО було сформоване, щоб підтримувати наших партнерів і країни на "східному фланзі", і саме на цьому ми фокусуємося", - заявила Псакі під час пресконференції Білого дому.

Вона додала, що рішення про те, чи будуть 8,5 тис. американських військових приведені в бойову готовність раніше, в результаті спрямовані на "східний фланг", ухвалюватиметься спільно з партнерами по НАТО.