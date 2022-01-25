Події

20:40 25.01.2022

Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

1 хв читати
Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розраховує у п'ятницю провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити актуальні проблеми.

"У мене буде телефонна розмова в п'ятницю вранці з президентом Путіним", - сказав він на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем в Берліні.

"Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалогом для отримання пояснень", - додав Макрон.

Президент Франції констатував, що переговорні процеси з Росією - це завжди непросто. Проте, за його словами, це не означає, що потрібно відмовлятися від діалогу.

"Дискусії з Росією - це завжди дуже складно. Я сам мав можливість у цьому переконатися... Водночас важливо не втрачати ці канали для діалогу", - додав він, коментуючи майбутню розмову з Путіним.

Теги: #франція #росія #лідери
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 25.01.2022
Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

Білий дім про відповідь Росії на пропозиції безпеки: Зазвичай такі документи не публікуються у відкритому доступі

19:55 25.01.2022
Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

19:48 25.01.2022
Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

Франція та ФРН єдині у закликах до деескалації напруженості у ситуації навколо України

07:56 25.01.2022
Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

Пентагон помітив посилення російського угруповання поблизу України, не бачить деескалації

07:41 25.01.2022
Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

Американські сенатори обговорюють зміни до законопроєкту про санкції проти Росії у зв'язку із ситуацією навколо України

07:06 25.01.2022
Макрон під час розмови лідерів західних країн закликав добиватися швидкої деескалації поблизу України

Макрон під час розмови лідерів західних країн закликав добиватися швидкої деескалації поблизу України

07:00 25.01.2022
Глава МЗС Франції задоволений єдністю та координацією західних партнерів стосовно РФ

Глава МЗС Франції задоволений єдністю та координацією західних партнерів стосовно РФ

15:10 24.01.2022
Майже половина опитаних українців сприймають накопичення російських військ на кордоні як реальну загрозу вторгнення - КМІС

Майже половина опитаних українців сприймають накопичення російських військ на кордоні як реальну загрозу вторгнення - КМІС

14:39 24.01.2022
Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

Посольство Франції готове адаптувати позицію щодо репатріації дипломатів відповідно до розвитку безпекової ситуації в Україні

20:25 23.01.2022
Санкцій проти РФ, які не матимуть наслідків для ФРН, не існує - Шольц

Санкцій проти РФ, які не матимуть наслідків для ФРН, не існує - Шольц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

ОСТАННЄ

Депутат райради Харківської області організував міжрегіональну групу з підробки COVID-сертифікатів

У США вважають агресивними дії Росії на кордоні з Україною і не згодні з оцінками Києва

Зеленський: Вивезення з України деякими країнами частини своїх дипломатів не означає неминучої ескалації, це тонкощі складної дипломатичної гри

Зеленський: Ми працюємо, щоб якнайшвидше відбулася зустріч лідерів нормандського формату

Заступника директора приватного ліцею, на стадіоні якого був травмований 6-річний учень, судитимуть за недбалість

Унаслідок потрійної ДТП під Харковом одна людина загинула, троє постраждали

Українські дипломати перебувають в аеропорту Стамбула для допомоги українцям, які не можуть вилетіти до Києва через негоду

На Львівщині школи перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахом коронавірусу – ОДА

НАТО не має наміру розміщувати бойові підрозділи в Україні - Столтенберг

Канада оголосила про евакуацію членів сімей співробітників посольства в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА