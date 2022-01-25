Макрон заявляє, що зідзвониться з Путіним у п'ятницю вранці, щоб обговорити актуальні питання й отримати низку пояснень

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що розраховує у п'ятницю провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити актуальні проблеми.

"У мене буде телефонна розмова в п'ятницю вранці з президентом Путіним", - сказав він на спільній пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем в Берліні.

"Це необхідно, щоб обговорити поточну ситуацію, отримати більш чітке уявлення. Це буде діалогом для отримання пояснень", - додав Макрон.

Президент Франції констатував, що переговорні процеси з Росією - це завжди непросто. Проте, за його словами, це не означає, що потрібно відмовлятися від діалогу.

"Дискусії з Росією - це завжди дуже складно. Я сам мав можливість у цьому переконатися... Водночас важливо не втрачати ці канали для діалогу", - додав він, коментуючи майбутню розмову з Путіним.